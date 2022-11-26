Владимир Долинский признался в потере сына: это был укол смерти

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После страшной утраты, актеру пришлось расстаться с матерью наследника. Паре не суждено было вместе пережить горе.

Известный российский актер и телеведущий Владимир Долинский признался в том, что много лет назад потерял новорожденного сына. Об этом он рассказал в интервью на одном из федеральных каналов.

Дело было в 1977 году, когда жена Татьяна родила ему недоношенного мальчика.

«Ему было три дня. Он умер в роддоме, я его не увидел. Жена родила восьмимесячного ребенка. Его звали Артем, уже коляску купили. Это называется слишком перебдели. Он для восьмимесячного был слишком подвижным, поэтому ему сделали какую-то инъекцию, чтобы успокоить. И его успокоили», — поделился страшными подробностями 78-летний артист.

В итоге эта боль стала разрушительной и им с супругой пришлось расстаться. Они не смогли пройти столь тяжкое испытание вместе.

Напомним, что в августе 2022 года Владимир Долинский впервые стал дедушкой. Малыша решили назвать Данилой, а фамилию дать двойную — Марин-Долинский. Так он объединит две актерские ветви: его мама, Полина Долинская и папа, Дмитрий Марин — знаменитые и успешные актеры Малого театра.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, какие эмоции Долинский испытал во время рождения внука.