Фото, видео: Zuma\TASS / ТАСС; 5-tv.ru

Киев обвинили в нарушении Конвенции о запрете противопехотных мин.

Украина сейчас имеет статус неприкасаемого государства, поэтому любые нарушения международных соглашений будут сходить с рук ее правительству. Об этом в комментарии 5-tv.ru заявил политолог и журналист Юрий Светов.

Так он прокомментировал обвинение Незалежной в нарушении Конвенции о запрете противопехотных мин, которое выдвинули ей страны — участницы договора.

«Ничего им не грозит. Украина пока — неприкасаемое государство. Она может делать все что угодно: нарушать любые конвенции, злоупотреблять международным правом — ей все будет разрешено и прощено. Найдут объяснение, что она была вынуждена так действовать. Как было сказано в истории с ракетами, упавшими в Польше? Виновата Россия: не было бы спецоперации, не было бы и падения ракет. Так и здесь скажут: Украина защищается от России, она вынуждена применять эти мины, убивая „Лепестками“ мирных людей, детей и так далее», — пояснил эксперт.

Светов также напомнил о реакции ООН на расстрел украинскими боевиками российских военнопленных. Представитель организации после этого чудовищного преступления заявил, что расследование будет организовано в случае нарушения конвенции о военнопленных обеими сторонами.

«То есть Украина расстреливает российских военнопленных, а будут расследовать, не расстреливает ли Россия украинских военнопленных», — отметил политолог.

Участники Конвенции о запрете противопехотных мин по итогам совещания выпустили заявление о том, что Украина и Греция не выполняют условия соглашения о запрете противопехотных мин. Так, Незалежная на сегодня имеет более 3,3 миллиона мин «Лепесток», которые должна была уничтожить еще до начала российской спецоперации. Представители Киева пообещали, что в докладе участникам Конвенции 30 апреля 2023 года предоставят новую оценку оставшихся в стране запасов мин.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что постпред РФ Василий Небензя представил учебный макет мины «Лепесток» на заседании ООН, показывая, каким оружием ВСУ атакуют мирных жителей Донбасса.