Фото, видео: Красильников Станислав / ТАСС; Минобороны РФ; 5-tv.ru

Противник каждый день несет большие потери. ВС РФ уничтожили, в частности, до 70 украинских националистов вблизи Белогоровки, Яковлевки и Клещеевки.

Армия России предотвратила атаки боевиков ВСУ на донецком и южно-донецком направлениях. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков. Отмечалось, что противник каждый день несет большие потери. ВС РФ уничтожили, в частности, до 70 украинских националистов вблизи Белогоровки, Яковлевки и Клещеевки.

«На купянском направлении в результате огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем по районам сосредоточения ВСУ предотвращена попытка противника атаковать в направлении населенного пункта Новоселовское Луганской народной республики», — также уточнил Конашенков.

24 февраля президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru рассказал, какой позиции по украинскому кризису придерживается РФ.