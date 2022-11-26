Стал известен диагноз режиссера Аллы Суриковой после слухов о госпитализации

Фото, видео: www.globallookpress.com / Anatoly Lomohov; 5-tv.ru

Знаменитость лечится дома, но позволительно ли это при ее болезни?

Стал известен диагноз режиссера Аллы Суриковой. Ранее сообщалось, что 82-летнюю женщину госпитализировали с тяжелой формой ковида, однако сама знаменитость опровергла эту информацию. 5-tv.ru удалось узнать, зачем на самом деле Сурикова обращалась в больницу.

У звезды действительно выявили коронавирус, правда, в легкой форме. Диагноз располагает к домашнему лечению и не требует серьезного медицинского вмешательства.

«Я нормально. Я дома. Все в порядке. Это какая-то глупость. Кто-то что-то не то распространяет. Извините», — ранее сообщила Сурикова о своем состоянии и местонахождении.

Кинорежиссер Алла Сурикова стала известна российскому и советскому зрителю после выпуска картин «Человек с бульвара Капуцинов», «Ищите женщину» и других.

Ранее 5-tv.ru показал кадры изнутри дома, в котором заживо сгорела вдова Говорухина.