«Нихт ферштейн»: бывший муж Людмилы Гурченко рассказал, какой была актриса в жизни

Фото, видео: РИА Новости / Руслан Кривобок; 5-tv.ru

Пятый муж знаменитой актрисы опроверг слухи о своем отношении к Клаве Коке. Он признался, что уважает певицу и не имеет ничего против ее каверов на песни Гурченко.

Актриса Людмила Гурченко была легендой своей эпохи. До сих пор звезду российских и советских экранов не может переиграть ни одна артистка. Бывший муж Гурченко музыкант Константин Купервейс в беседе с 5-tv.ru раскрыл, в чем таился секрет звезды и какой она была на самом деле.

«Она солидная, крепкая, мощная женщина, когда она входила, как при Сталине — вставали люди. Поверьте мне», — поделился воспоминаниями Купервейс.

Вдовец отметил, что второй такой женщины не существует, и существовать не может, Гурченко была и остается эталоном. По его словам, есть ряд советских артистов, за которыми современным представителям шоу-бизнеса не угнаться никогда.

«Очень трудно Гурченко сыграть, практически невозможно, как невозможно Ильинского, невозможно Смоктуновского, невозможно. Этих людей нельзя играть! Или надо сделать пародию и не говорить, что это Гурченко», — объяснил музыкант.

Экс-супруг легендарной актрисы рассказал, что прожил с Гурченко «душа в душу» 20 лет. Он досконально изучил ее характер, выучил наизусть. Купервейс с сожалением добавил, что последний муж заслуженной артистки не смог понять, кого из себя на самом деле представляет его жена.

«Это не понял последний муж, когда заставил ее петь с Борей Моисеевым. Она бы никогда этого не сделала. Не потому что Боря Моисеев плохой, или что-то такое. Но она - человек, который пел песни войны, играл в прекрасных фильмах у Матвеева, у Германа. Уровень!» — подчеркнул свое отношение к покойной супруге музыкант.

Константин Купервейс также вспомнил, что Гурченко не заняла английского языка, но за границей часто любила делать комплименты незнакомым людям, которые были красиво одеты. Употребляла она всего несколько фраз, но делала это с очень «умным видом»

«Ей задавали вопросы, она сразу — „нихт ферштейн“ говорила и все», — умилился Купервейс.

Ранее 5-tv.ru писал, почему не может быть второй Людмилы Гурченко.