Какая нежность: невестка Валерии показала трогательное семейное видео

Фото, видео: Instagram* / ianashulginaa; 5-tv.ru

У певицы и продюсера большая дружная семья, а маленькая звездочка ней — внучка Силин.

Невестка певицы Валерии показала трогательное семейное видео в соцсетях, на нем семья девушки в полном составе: Лиана и Арсений Шульгины, а также их маленькая дочка Селин. Причем малышка — главная героиня на этих кадрах, родители подстригают ей ноготки и стараются, что вся процедура прошла безболезненно.

«Шикарные пальчики. Пальчики у тебя в кого такие красивые?» — развлекают Силин родители.

Малышка тут же ответила, что в папу. Арсения умилил ответ дочери, и он тут же одарил ее поцелуем. На такой ноте нежности у Силин просто не было шансов грустить и плакать: все прошло быстро и безболезненно, в тихой семейной обстановке, вечером, когда семья вернулась после публичного мероприятия.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как радуется материнству дочь продюсера Иосифа Пригожина.

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