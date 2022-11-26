В кого влюбляются разные знаки зодиака

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Понять, кто подходит именно вам, помогут звезды.

Не всегда мы понимаем, чего на самом деле хотим от партнера. Определить, какие качества в приоритете, можно исходя из особенностей вашего знака зодиака.

Овен

Требовательные и импульсивные Овны нуждаются в мягком и понимающем партнере. Для этих зодиакальных упрямцев важно, чтобы их выслушали и поняли, поэтому идеальной парой для Овна станет человек чуткий, нежный и отзывчивый. Овнам жизненно важно, чтобы партнер был в них заинтересован, проявлял внимание ко всему, что происходит в их жизни.

Телец

Страшный сон Тельцов — это давление со стороны партнера, поэтому для них важно встретить половинку, которая будет чутко соблюдать их личные границы. Тельцов можно подтолкнуть к решительным действиям, но это игра на минном поле — один неверный шаг, и они уходят в глухую оборону. Поэтому, чтобы составить Тельцам идеальную пару мотивировать их на новые свершения, нужно применять нежность и ласку, которую представители этого знака так любят.

Близнецы

С Близнецами бывает непросто. Партнеру представителя этого знака нельзя забывать, что они в отношениях с эгоцентриком, для которого мир вращается исключительно вокруг собственной персоны. Люди этого знака совсем не терпят критики и любят пожаловаться на тяжесть бытия, поэтому в пару скорее выберут того, кто умеет слушать и сочувствовать.

Рак

Эмоциональные и домашние Раки ценят уединение и личное пространство, редко покидают свою зону комфорта. Идеальную пару для Рака составит человек, который сможет обеспечить им идеальную защиту от внешнего мира и возьмет на себя урегулирование всех проблем. По понятным причинам, это должна быть сильная духом личность, однако не слишком самоуверенная — этого качества Раки не терпят.

Лев

Если вы не заметили новую прическу и не сделали комплимент, вам не составить идеальную пару со Львом. Представители этого знака ценят внимание к своей персоне, поэтому на слова одобрения лучше не скупиться. Для Львов также важен комфорт и спокойствие в отношениях, поэтому им подойдет уравновешенный партнер, не устраивающий ненужных драм.

Дева

Для дев жизненно необходимо постоянно слышать подтверждение того, какие они замечательные. Для этих людей ласка и похвала — лучшие способы повысить мотивацию и стать еще лучше. Девам лучше избегать людей скупых на позитивные эмоции и добрые слова в адрес партнера. С «сухарями» Девы рискуют впасть в депрессию.

Весы

Название этого знака говорит само за себя. Весам важен баланс в отношениях. Идеальным партнером для весов станет личность особенная, которая обладает недюжинным умом, образованный и одновременно умеющий веселиться и дурачиться. Весам подойдет человек легкий на подъем, который без долгих раздумий и отговорок будет воплощать с ними в жизнь самые смелые идеи.

Скорпион

Люди с непростым характером, как известно, поэтому Скорпионам так важно найти «своего» человека. Подходящий партнер поможет сгладить острые углы этого знака и привнести гармонию в отношения. В паре со Скорпионом важно быть гибким и проявлять немалое терпение, ведь придется подстраиваться под желания своей половинки и не раз. Представителям этого знака очень важно, чтобы их поддерживали во всем.

Стрелец

Идеальную пару Стрельцу может составить только неординарная личность. С обычными людьми стрельцу быстро станет скучно. Представители этого знака всегда ищут новых ощущений и приключений, поэтому в пару себе им лучше выбрать того, кто будет принимать на «ура» все их дерзкие начинания.

Козерог

В пару Козерогу нужен человек с оригинальным умом, развитым чувством юмора и пылким сердцем. Не самая распространенная комбинация качеств, поэтому при выборе партнера козерогам бывает не просто. Для Козерогов важно, чтобы вторая половинка могла поддержать интеллектуальную беседу, тонко и метко пошутить и при этом всегда была готова подтвердить силу своей любви как на словах, так и делами.

Водолей

Представители этого знака лучше всего будут ощущать себя рядом с человеком открытым и честным, ведь Водолеи тонко чувствуют малейшее притворство. Для Водолеев важно, чтобы партнер был его родственной душой. Водолеям будет хорошо с тем, кто готов их выслушать, поддержать и помечтать. Причем последнее люди этого знака зодиака делают всегда очень конкретно и здраво, так что к их разговорам о будущем стоит прислушаться. Это люди основательные, хотя и могут показаться чересчур приземленными.

Рыбы

Люди, родившиеся под знаком Рыб, высоко ценят практичных и ответственных партнеров. С ними Рыбам комфортно и надежно. При этом любителям поплавать в темных водах и покопаться в себе важно чувствовать, что его понимают, поэтому в союзе с Рыбами не будьте жадными до эмоций, так вы скорее найдете путь к его сердцу.

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