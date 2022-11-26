В МАГАТЭ заявили об угрозе эффекта «грязной бомбы» из-за ударов по Запорожской АЭС

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Сторонники киевского режима не оставляют попыток бомбить атомную электростанцию. Рисков не могут не дооценивать.

Риски фатальных последствий от ударов ВСУ по Запорожской АЭС вполне реальны. Об этом заявил заместитель главы МАГАТЭ, управляющий департаментом ядерной энергии Михаил Чудаков. В числе прочего, он уточнил, что в случае попадания артиллерийского снаряда в контайнмент с отработавшим топливом, который располагается на территории промзоны, может произойти эффект «грязной бомбы».

«Если на площадке есть отработавшее топливо, которое находится в сухом хранении в бетонных контейнерах, достаточно артиллерийскому снаряду попасть туда — и получится „грязная бомба“. Бомбы в виде бомбы и искать не надо», — заявил Чудаков в беседе с РИА Новости.

Контайнмент является герметичной оболочкой. Это — пассивная система безопасности энергетических ядерных реакторов.

24 февраля президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

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