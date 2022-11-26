«Он это признал»: психиатр оценил шансы сына Михаила Ефремова избавиться от алкоголизма

Фото, видео: Instagram* / efremovefremov; ВКонтакте / id561612610; 5-tv.ru

Молодой человек борется с агрессией — бьет палкой по подушке и кричит в лесу.

Сын знаменитого актера Михаила Ефремова борется с помощью психолога с тяжелейшим недугом — у молодого человека, как и его отца, алкоголизм. Удастся ли артисту Никите Ефремову встать на путь истинный или ему нужны реабилитация, медикаментозная терапия и услуги психиатра? На эти вопросы в эксклюзивном интервью для 5-tv.ru ответил нарколог и врач-психиатр Василий Шуров.

Эксперт отметил, что для постановки точного диагноза наследник Ефремова должен обратиться к наркологу, но раз мужчина сам это признает, значит, проблема очевидна. А подтвердить ее поможет современный способ диагностики — сдается кровь на хронический алкоголизм по маркеру CDT.

«Ну раз он признал зависимость, значит, зависимость у него есть. Но он должен прийти к врачу, специалисту, который называется нарколог — собирается анамнез. А мы знаем, что у него семейный анамнез очень неблагополучный: получается третье поколение с алкогольной зависимостью его. Его дедушка злоупотреблял, папа вот в тюрьме сидит по этой причине. Ну и плюс воспитание тоже, когда ребенок растет в семье, где так активно все употребляют. Конечно, это накладывает свой отпечаток», — подчеркнул врач.

При этом, отмечает собеседник, шансы избавиться от зависимости у актера есть и хорошие. Первый шаг молодой человек уже сделал — признал недуг. Но ему необходимо проделать долгий и серьезный путь к выздоровлению.

«Вот эти истории — я хожу к психологам, ору в лесу, бью палкой по подушке — говорят об определенной неуправляемости, агрессии, что человек не контролирует эмоции — вот данные действия максимально далеки от выздоровления. Выздоровление — это системная работа по 12 шагам, по другой терапевтической модели, но человек признает свое бессилие, обращается за помощью, и мы ему помогаем, тогда будет результат», — объяснил нарколог.

Более неуправляемых пациентов, добавил он, даже помещают в реабилитационные центры, чтобы их физически лишить возможности употреблять алкоголь. В этих учреждениях пациенты с утра до вечера прорабатывают свою зависимость с помощью специалистов.

При этом, добавил Шуров, все зависимые люди выздоравливают по индивидуальному плану.

«Если бы он ко мне пришел, к примеру, мы бы на него посмотрели, оценили сопутствующие заболевания, стаж употребления, его психотип и подобрали бы и медикаментозную терапию, снижающую влечение к алкоголю, купирующую депрессию, тревогу, если они присутствуют. <…> Ну и параллельно человек занимается психотерапией — именно меняются установки с алкогольных на приоритет трезвости. Часто это достаточно длительная работа», — сказал психиатр.

Он отметил, что случаи, когда люди пытаются справиться с недугом самостоятельно и у них это получается, действительно бывают. Но чаще всего это не про звезд, которые чаще всего доводят ситуацию до крайности. На Западе же зависимые люди подходят к проблеме более осознанно, говорит врач: не стесняются ее признавать, ложатся в реабилитационные центры и пользуются поддержкой поклонников — потому и терапия проходит более успешно и правильно.

«А наши звезды, к сожалению, куролесят до последнего, вот как его отец, и останавливаются не самыми лучшими способами, например, через тюрьму», — заключил собеседник.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что бывший президент Украины Петр Порошенко пристрастился к алкоголю.

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