Алла Сурикова вышла на связь после слухов об экстренной госпитализации

Фото, видео: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov; 5-tv.ru

Народной артистке России 82 года. По данным некоторых СМИ, у нее выявили тяжелую форму COVID.

Режиссера фильма «Человек с бульвара Капуцинов» Аллу Сурикову госпитализировали. Такое заявление появилось сразу в нескольких СМИ одновременно. Сообщалось, у нее выявили тяжелую форму COVID. Однако в эксклюзивном комментарии для 5-tv.ru звезда опровергла эту информацию.

«Я нормально. Я дома. Все в порядке. Это какая-то глупость. Кто-то что-то не то распространяет. Извините», — пояснила удивленная Сурикова.

Как удалось выяснить 5-tv.ru позже, в больницу Сурикова все-таки обращалась. У нее выявили коронавирус, однако не в тяжелой форме — лечиться в таком случае можно дома.

Ранее 5-tv.ru сообщал о гибели вдовы Станислава Говорухина при пожаре в Новой Москве.