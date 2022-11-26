«Это моя большая беда»: почему Максим Аверин до сих пор ходит в холостяках

Фото: www.globallookpress.com / Ekaterina Tsvetkova

Звезда картины «Глухарь» празднует день рождения — ему исполнилось 47. К этому возрасту артисту сумел состояться в профессии, а вот личная жизнь актера — загадка.

Звезда картины «Глухарь» Максим Аверин празднует день рождения — 26 ноября ему исполнилось 47 лет. С одной стороны, солидный возраст, с другой — когда еще не поздно что-то начать. Хотя Максиму как актеру уже давно не нужно ничего доказывать: он — народный любимец, его обожают за профессионализм, естественность, прямоту, блестящее чувство юмора и умение импровизировать. Вот только никто по-прежнему не знает, что же происходит у знаменитости в личной жизни — с ней Аверин до сих пор не определился.

Поклонницы удивляются, почему такой харизматичный человек как он двсе еще одинок и не обзавелся детьми. Ведь общественности неизвестно даже ни об одном серьезном романе актера. При этом сам он себя называет любвеобильным человеком и на этот счет его даже мучают угрызения совести.

«Страшно себя за это корю, но ничего не могу с собой поделать — очень уж мне нравится влюбляться. Причем часто влюбляюсь совершенно не в тех, в кого следовало бы. Что, разумеется, приносит мне в жизни много проблем. Это моя большая беда», — цитирует Аверина издание 24 AllDaily.

Но вот с кем просыпается актер, кому приносит кофе в постель и коротает тихие вечера, общественность только догадывается. В основном ему приписывают романы с коллегами по цеху — в частности, с Викторией Тарасовой — партнером по сериалу «Глухарь», а еще с Марией Куликовой, которая приходится ему женой в сериале «Склифосовский». Когда артиста видели в качестве жюри в проекте «Точь-в-точь» — полагали, что, может быть, он положил глаз на актрису Анну Ардову. Артист даже шутил, что они стали семьей.

Рассматривали поклонники и кандидатуру актрисы Анны Якуниной, с которой у Аверина есть нежные снимки в соцсетях, и у нее, кстати, тоже. Знаменитость даже посвящал девушке строки в ее день рождения: «Разлучаясь мы скучаем, а при встрече неразлучны…» Но стоит ли воспринимать их всерьез, если ниже шел кадр рекламной сцены спектакля «Там же, тогда же», где играют оба. Был, кстати, и снимок из ЗАГСа 2018 года, который тоже заставил общественность волноваться. Но позже выяснилось, что это всего лишь фото с открытия памятника Роберту Рождественскому, а актеров попросили подождать до начала церемонии в ЗАГСе, а они не растерялись и похулиганили.

При этом артист не скрывает, что считает Анну близким человеком, но, скорее, сестрой, чем любимой женщиной.

Так что сердце артиста до сих пор открыто для отношений. Возможно, Максим ждет единственную и неповторимую, которая бы напомнила ему маму или отвечала ее требованиям, ведь он подчеркивал не раз, что мамин сын — она была главной женщиной в его жизни и стала самой большой потерей. Может быть, скоро появится та самая, которая сможет заполнить эту пустоту.

Хотя сам Максим объясняет свое свободное положение хитростью профессии. Именно она диктует ему оставаться завидным женихом.

«Я интересен, пока остаюсь завидным женихом. Но даже если я женюсь, об этом не близкие мне люди узнают в последнюю очередь. В жизни должен быть момент интимности», — признавался артист.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Максим Аверин не поделил с родным отцом.