Пентагон: американская база в Сирии подверглась ракетному обстрелу

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Отряды «Сирийских демократических сил» (SDF) изучили точку пуска ракет. Что было обнаружено?

Пресс-служба центрального командования (CEHTKOM) Вооруженных сил США сообщила о ракетной атаке американской базы в Сирии. Уточняется, что пострадавших нет.

«Такого рода атаки подвергают риску силы коалиции и гражданское население и подрывают с трудом заработанные стабильность и безопасность Сирии и региона», — сказал представитель CEHTKOM Джо Буччино.

Отряды «Сирийских демократических сил» (SDF) изучили точку пуска ракет, обнаружив там один неиспользованный снаряд. До этого страны — гаранты «астанинского процесса» (Россия, Иран и Турция) осудили рост активности террористов в Сирии. Также они выказали решимость взаимодействовать, борясь с терроризмом во всех его формах и проявлениях. Кроме того, беспилотник турецких военных ударил по совместной базе международной коалиции во главе с США и SDF в Сирии.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как турецкие ВВС ударили по четырем регионам в Сирии.