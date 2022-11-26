«Беременная» фанатка и преследователь вынудили Ваню Дмитриенко переехать

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Юный музыкант, автор хита «Венера — Юпитер» пожаловался на неприятные и порой пугающие последствия популярности.

Певец Ваня Дмитриенко решил сменить место жительства, так как обезумевшие фанаты выяснили его адрес и телефон. 17-летний исполнитель признался, что испытал все классические «радости» популярности. На вечеринке RU.TV он рассказал журналистам о самых странных поклонниках и их попытках дотянуться до звезды.

«Прилетело такое сообщение от взрослой женщины. Ей лет 30, наверное. Написала, что беременна и попросила созвониться с Дмитриенко. Само собой, такого быть не может. И мы просто такие: „До свидания“», — поделился музыкант.

По словам Дмитриенко, не только «взрослые женщины» тревожат его юный покой. Современные дети проявляют недюжинные следовательские способности в стремлении познакомиться с кумиром. Однажды в проблему чрезмерно активных почитателей оказалась втянута мама исполнителя хита «Венера — Юпитер».

«Она меня будила, у меня были съемки утренние… Я пью кофе, а она говорит, что ей написывает какой-то мальчик, очень хороший, просит, чтобы я позвонил ему с ее телефона. Я ему звоню, а он такой: „Привет, а я знаю, где ты живешь“. И называет мой адрес с квартирой, с этажом. Поэтому я решил переехать», — рассказал Ваня Дмитриенко.

Молодой артист выпустил первый хит «Венера — Юпитер» в 15 лет. В 2021 году он дал первый сольный концерт перед 900 зрителями. Певец стал гостем шоу Ивана Урганта на федеральном канале, куда приглашают первых знаменитостей страны и мировых звезд, снялся в сериале, на него посыпались предложения и рекламные контракты.

В 2022-м он стал одним из хедлайнеров праздника выпускников «Алые паруса» в Санкт-Петербурге. На одном из музыкальных проектов он заслужил признание Дианы Арбениной своей версией ее песни «31-я весна».

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