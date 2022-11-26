Большая вода приходит: китайский гороскоп на декабрь 2022 года

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Декабрь по китайскому календарю станет месяцем Водяной Крысы, что символизирует бурную океанскую волну.

Декабрь 2022 года станет последним месяцем года, но отнюдь не последним месяцем китайского года. В отличие от нашего, китайский календарь устроен очень логично — начинается он с сезона Весны, а заканчивается сезоном Зимы. Так же, как и природа, пробуждается к жизни весной, а замирает зимой.

Первый месяц китайского года — месяц Тигра, символизирует стихию Дерева. Начинается календарный год в Китае 4 февраля, а до этой даты отсчитывается год предыдущий. То есть, последним месяцем китайского года будет январь, даже если на нашем с вами юлианском календаре уже будут цифры года нового — 2023-го. К чему я это все рассказываю? К тому, что не стоит ждать, что с окончанием декабря закончится время такого бурного года Водяного Тигра. Смена года произойдет на месяц позже.

Декабрь же — это месяц Крысы, самый пик сезона Зимы или Воды, главной ее стихии. В декабре сила Воды в наивысшей точке. И это вода Ян — активная, бурная, быстрая. Воду Ян часто сравнивают с океанской волной: кто был на океанском побережье знают, насколько она сильная и стремительная, и даже морским волнам с ней не сравниться.

Итак, 7 декабря к нам придет месяц Водяной Крысы, то есть Ян Вода в квадрате. Прибавим к этому сильную Воду года и получим огромное количество почти неуправляемой Воды. Судя по ее количеству, в декабре нас могут ждать наводнения — реальные и фигуральные. Людские реки тоже можно ожидать.

Вода — это стихия коммуникаций, ее задача связывать между собой людей и явления. Вода — это разговоры, общение, передача информации, перемещение и передвижение людей и грузов.

В декабре можно прогнозировать сильную медиа-активность и прямо-таки потоки информации. Поскольку большая Вода поднимает со дня всякую грязь, вероятны информационные войны и повсеместное использование грязных медиа-технологий. Фактчекинг становится в этом декабре насущной необходимостью.

Параллельно возможно решение сложных логистических задач и активное перемещение людей из точки А в точку Б. Очень хочется верить, что эти передвижения будут продиктованы только позитивными обстоятельствами.

В декабре у многих обострится интуиция — Вода поможет поднять со дна нашего сознания сокровенное. Не пугайтесь призраков собственного подсознания, а используйте возможность, чтобы познакомиться с ними поближе.

Ну и, конечно же, декабрь — это месяц общения, переговоров, встреч и тусовок. На коне — ораторы, селебрити, политики, мастера разговорного жанра. Будет очень много разговоров — Вода декабря развяжет языки многим. А в остальном, месяц обещает быть очень даже ничего.

Лучшие и худшие даты декабря по китайскому гороскопу

Благоприятных «денежных» дат в декабре несколько. В начале месяца — 2 и 5 декабря, и в конце — 17 и 29. Это дни получения большой прибыли, выгодных коммерческих сделок, удачных покупок. Планируйте на эти даты покупку и продажу ценных вещей и недвижимости.

Дни, когда, напротив, совсем не стоит планировать финансовые дела — это 9 и 11 декабря. Это так называемые «дни без богатства». В эти даты ваша предполагаемая прибыль может стать убытком.

Поскольку в декабре много Воды и мало Огня, то довольно много и дат, когда не рекомендованы посещения больниц, серьезные медицинские манипуляции и начало лечения. Это 12, 15, 24, 27 и 28 декабря.

Дней столкновений или «дней разрушения» в декабре тоже несколько. 6, 9, 19, 21 и 31 декабря будут сталкиваться знаки Воды и Огня, что само по себе всегда довольно горячо. Гарантировано много эмоций, и не обязательно позитивных. Постарайтесь не назначать на эти дни важные дела и практикуйте успокоение ума и охлаждение сердца.

Люди стихии Дерева (небесный столп дня в карте бацзы — Дерево) в декабре будут заняты вопросами здоровья. Воды так много, что Дерево не выдерживает. Могут обостриться хронические болячки, начаться воспаления. Те, кому Вода полезна, могут озаботиться получением новых знаний или решением проблем родственников. При этом Дерево Ян будет тянуться к нетрадиционным источникам информации и силы, а Дерево Инь ходить в самые привычные и приличные лечебные и учебные учреждения. Инь Дерево в декабре также может получить неожиданную поддержку от влиятельных людей. Если вам нужна помощь — обращайтесь за ней в месяц Крысы.

Люди стихии Огня (небесный столп дня в карте — Огонь) в декабре в засаде. Мир испытывает их на прочность, а властьимущие пытаются подчинить. Люди Ян Огня в декабре станут воинственными и непримиримыми. Могут запросто вступить в конфликт с начальниками, чиновниками, системой миропорядка. Люди Инь Огня будут решать проблемы более мирно, в правовом поле.

Люди стихии Земля (небесный столп дня в карте бацзы — Земля) в декабре заняты добыванием из Вселенной денег. Все мысли будут крутиться вокруг заработков, гонораров, прибылей, выигрышей и дивидендов. Количество реально полученных в декабре дензнаков будет зависеть от многого, в том числе и от индивидуального расклада бацзы. Люди Ян Земли при этом в декабре отличатся оригинальными предпринимательскими идеями, а люди Инь Земли будут искать и, возможно, найдут постоянный источник дохода и помощь сверху.

Люди стихии Металл (небесный столп дня в карте бацзы — Металл) в декабре фонтанируют идеями. Их творческая составляющая явно усилится и стоит ее направить в мирное русло. Инь Металл проявит свое бунтарство и пойдет свергать авторитеты и учить всех уму-разуму, а Ян Металл нестерпимо возжелает записаться на курсы ювелирного мастерства или на обучение чугунному делу, чтобы создавать своими руками неувядающую красоту.

Людей Воды (небесный столп дня в карте бацзы — Вода) в декабре понесет. Усилятся водовороты людей и потоки информации, скорости станут космическими, а события жизни стремительными. Такое количество Воды может утомить и даже, чего греха таить, утопить, то есть повергнуть в бездны подсознания. Так что не удивляйтесь, что вместо бурной деятельности вы заметите за собой странную апатию. Ян Вода может испытать проблемы с окружением — усилятся сплетни и неприятные разговоры. Инь Вода имеет шанс неплохо заработать.

Теперь про зверей. Те, у кого в карте бацзы есть Свинья и/или Бык, Обезьяна, Дракон получат в декабре усиление в своей жизни стихии Воды. Насколько это усиление будет полезно зависит от индивидуального расклада. Ну, как минимум, интуиция усилится не на шутку.

Тигр

Тигр в декабре не очень сильный и радостный. Воды слишком много, да и год подходит к концу. Усталому Тигру стоит заняться поддержанием телесного здоровья. Отдых в теплых местах, прогулки на свежем воздухе, поездки в лес, йога и массаж — полезно будет все, что согревает и выгоняет лишнюю воду.

Неудачные дни для Тигров в декабре: 9 и 21. Не планируйте на эти дни важных дел.

Кролик

Те, у году в году или в дне в карте бацзы есть Кролик, в декабре могут испытать прилив эротических чувств. Курортные романы, вспышки страсти и помутнения рассудка на любовной почве — так может закончиться встреча Крысы с Кроликом в этом декабре.

Самые «опасные» дни для Кроликов: 10, 16, 21 и 29 декабря. В эти даты вам стоит быть максимально предусмотрительными.

Дракон

Рожденным с Драконом в карте декабрь приносит усиление стихии Воды. Пользу этого события или вред стоит трактовать в зависимости от индивидуальных особенностей карты. Кому-то достанется месяц, полный задушевных разговоров, а для кого-то — потоков неприятной информации. Да и сами Драконы окажутся в декабре в центре внимания, у них повысится разговорчивость и усилится желание общаться.

Неблагоприятные даты для Дракона: 11 и 23 декабря. В этот день Драконы будут встречаться с Собакой, и это может внести в жизнь сумятицу.

Змея

Для Змеи месяц декабрь нейтрален. Понятно, что Воду она тоже не очень любит, но не сказать, что сильно по этому поводу переживает.

Дни, недружелюбные для Змеи в декабре: 12 и 24 декабря.

Лошадь

Лошади в декабре испытывают гамму чувств и основное из них — отчаяние из-за того, что им будет сложно себя контролировать. Иными словами, Лошадей в декабре несет, это месяц их столкновения с Крысой. Стресс от столкновения каждая Лошадь лечит по-разному. Но то, что стресс в декабре неминуем, — это «к бабке не ходи».

Особенно неблагоприятные для Лошади дни: 1, 13 и 25 декабря.

Коза

Для родившихся в день или год Козы декабрь — месяц не самый приятный. Коза в растрепанных чувствах, ей все время что-то мешает. В декабре у людей Коз вероятны проблемы и недопонимания с детьми. Стоит тщательно контролировать эмоции.

Неблагоприятные даты для Коз, когда не стоит планировать важное: 2, 14 и 26 декабря.

Обезьяна

Обезьяна в декабре несколько ослабит свою стальную хватку и, как и Дракон, превратится на время в Воду — в гибкую, но при этом сильную субстанцию. Много общения, перемещений, усиление интуиции — в декабре жизнь у Обезьян будет непривычно быстрой.

Особо неблагоприятные даты для Обезьян: 3, 5 и 15 декабря. Это дни столкновения с Тигром, который и так весь год действует Обезьяне на нервы.

Петух

Петух в декабре тоже может пребывать в смятении. Крыса загоняет Петуха в ловушку, проблемы наваливаются одна на другую, и за ними совсем не видно выхода. Эмоциональный надрыв и желание убежать от трудностей могут привести к депрессии. Имеет смысл пожалеть себя и заранее подстелить соломки — как минимум записаться к психотерапевту.

Неблагоприятные для Петуха даты: 4, 16 и 28 декабря.

Собака

Для Собак декабрь — месяц ратного труда. Все силы будут уходить на работу и заботу о доме и близких. Это, конечно, здорово, но Собакам все же следует так спланировать свою жизнь, чтобы кусочек сил остался на себя, любимых. Иначе наступят сплин и выгорание.

Неблагоприятные даты для Собаки: 5, 17 и 29 декабря. Не стоит планировать важные дела на эти дни.

Свинья

Для Свиньи месяц Крысы — это усилении ее стихии. Много людей, много общения, куча новой информации. Свиньи, итак имеющие доступ к тайнам подсознания, в декабре фонтанируют откровениями и креативом.

Неблагоприятные даты для Свиньи в декабре: 6, 18 и 30 числа.

Крыса

Для Крыс декабрь — месяц их дублирования. Сила и характер влияния зависят от того, где в карте стоит знак Крысы. Для рожденных в день Крысы — декабрь это месяц посвященный браку. У тех, кто родился в год Крысы, в декабре можно ожидать особенно яркое проявление характера. Рожденные в месяц Крысы весь декабрь будут работать как заведенные.

Неблагоприятные даты для Крысы: 7, 19 и 31 декабря — дни столкновения, когда лучше ничем особенным не заниматься.

Бык

Для Быков декабрь — это тоже усиление стихии Воды. Быки могут быть в некотором смятении раздрае, их может эмоционально «нести». Но проявления эти будут не сильно болезненными и неприятными — все в пределах нормы.

Сложные даты для Быка: 8 и 20 декабря.

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