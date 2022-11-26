Мама телеведущего Юрия Николаева умерла в день его рождения: «Успел попрощаться»

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Родительница народного артиста РФ держала в тайне от близких смертельный диагноз.

Мама народного артиста РФ, ведущего знаменитого шоу «Утренняя звезда» Юрия Николаева умерла в день его рождения. Об этом он рассказал в интервью Борису Корчевникову. Последние годы родительница телеведущего прожила рядом с ним в Москве. По словам сына, женщина скрыла от близких сгубившую ее болезнь.

«Узнал об этом от сестры. Она случайно перебирала какие-то бумаги мамы и наткнулась на диагноз… Так она распорядилась своей судьбой. Мама прожила около четырех-пяти лет после того, как мы узнали и хоть что-то начали предпринимать», — вспомнил 73-летний Николаев.

После распада Советского Союза родители телеведущего остались в Кишиневе, но часто бывали у наследника в Москве. Папа Александр Сильвестрович был полковником МВД, мама Валентина Игнатовна — капитаном КГБ, оба участвовали в Великой Отечественной войне. Старшая сестра Юрия Николаева Татьяна — единоутробная, ее отец погиб в одесских катакомбах, когда девочке был год от роду.

Больную маму народный артист перевез в Россию. Последние свои дни она провела на даче в подмосковной Истре. Женщина чувствовала себя там хорошо, но все равно скучала по дому в Кишиневе. Телеведущий до сих пор сокрушается из-за ее решения хранить в тайне недуг, но старается относиться к нему с пониманием. Супруг Валентины Игнатовны последовал за ней спустя четыре года.

«Я успел с ней попрощаться. Мне позвонила сестра и сказала, что надо приезжать. Мама скончалась в день моего рождения. Она родила меня 16 декабря. И умерла… 16 декабря. Папа недолго прожил после ее смерти», — рассказал Юрий Николаев.

Вскоре после кончины родителей народный артист узнал, что болен раком. Жена Элеонора уговорила его пройти обследование, результатом которого стал неутешительный диагноз. Телеведущий благодарен супруге — в трудные времена она всегда была рядом, проявляла безграничную преданность. Николаев не корит судьбу, по собственным словам, он говорит спасибо богу за каждый прожитый день.

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