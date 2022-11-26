Народная артистка РФ Татьяна Васильева стала бабушкой в пятый раз

Фото: www.globallookpress.com / Ekaterina Tsvetkova; 5-tv.ru

У сына актрисы Филиппа родилась вторая дочь. Счастливый отец уже забрал супругу с малышкой из роддома.

Народная артистка РФ, 75-летняя актриса Татьяна Васильева празднует рождение пятого внука. Внучки. Девочка, которую назвали Саррой, родилась в семье сына знаменитости Филиппа. Вместе со старшей наследницей он уже забрал малышку и супругу Марию Болонкину-Васильеву из перинатального центра. Счастливая мама опубликовала фото крошечной ножки Сарры и выписки в личном блоге.

На трогательном семейном снимке Болонкина обнимает шестилетнюю наследницу Мирру и посылает воздушный поцелуй мужу. На его руках укутанная в теплое одеялко новорожденная дочь. По словам невестки Татьяны Васильевой, домой она отправилась на третий день после родов. Выписка была простой и скромной, без воздушных шаров, толпы родственников и букетов.

«Даже цветы попросила мужа не дарить — мы просто встретились и уже вчетвером поехали домой. Не знаю, при каких обстоятельствах я хотела бы выписываться из роддома с шариками, цветами, ростовыми фигурами и надписями «Спасибо за дочь“», — написала она в блоге.

Татьяна Васильева. Нога. Бирка. Instagram* / bolonkina_vasileva

Филипп Васильев — многодетный папа. От первого брака с актрисой Анастасией Бегуновой у него двое сыновей, Иван и Григорий, они живут с мамой в Германии. Долгое время бывшая невестка запрещала Татьяне Васильевой общаться с внуками. В прошлом году женщины примирились. Как рассказывала сама знаменитая бабушка, сегодня она целуется и обнимается с Бегуновой при встрече, мальчишкам купила на будущее по квартире в Москве.

У Васильевой также есть внук Адам — его звезде подарила дочь Елизавета. Актриса обеспечила жильем всех маленьких наследников. В одном из телеэфиров она призналась, что все свои квартиры отписала наследникам, последняя недвижимость досталась внучке Мирре. По словам артистки, собственной недвижимости у нее не осталось.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему бывший друг Татьяны Васильевой Станислав Садальский глумится над ее якобы неблагополучной семьей.

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