Трое убитых в луже крови: в Луховицах компания приятелей не поделила бутылку

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Один из участников подмосковного застолья заколол ножом двоих мужчин и женщину. Подозреваемый задержан.

Житель поселка Красная Пойма городского округа Луховицы (Подмосковье) жестоко расправился с тремя собутыльниками — двумя мужчинами в возрасте 61 года и 42 лет и 35-летней женщиной. По данным источников 5-tv.ru, все участники кровавой потасовки распивали спиртное в квартире, между ними разгорелась ссора, в ходе которой один из участников взял в руки нож. Тела убитых с множественными колото-резанными и рубленными ранами были найдены на месте преступления.

Предположительно, причиной конфликта стал сам повод для сбора — бутылка. Выпить еще хотелось, а осталось мало. Подозреваемый, судя по всему, нуждался в очередном глотке горячительного больше остальных. По информации источника 5-tv.ru, у него диагностирована умственная отсталость. Участник рокового застолья, как и его приятели, вел асоциальный образ жизни и частенько прикладывался к стакану.

Правоохранители быстро вышли на след предполагаемого виновника тройного убийства. При задержании мужчина не оказывал сопротивления. Как сообщили представители Главного следственного управления СК по Московской области в официальном Telegram-канале, по факту происшествия возбуждено уголовное дело, с подозреваемым проводится комплекс следственных действий, выясняются детали и причины поножовщины.

Ранее 5-tv.ru сообщал о зверском нападении пенсионера из Приморского края на женщину социального работника. Пожилой рецидивист застрелил, расчленил, а потом сжег жертву и закопал ее останки, после чего попытался покончить с собой.