Виторган разнес прессу за сообщения об эмиграции в Израиль и разрыве с Нинидзе
Фото: www.globallookpress.com / Pravda Komsomolskaya
Артист устал от слухов вокруг его имени и решил расставить все точки над i.
Актер Максим Виторган набросился с ругательствами на журналистов, которые множат в своих материалах слухи о его эмиграции и разрыве с возлюбленной Нино Нинидзе. В личном блоге артист опубликовал заголовки СМИ и прокомментировал каждую из версий о его личной жизни. По словам знаменитости, он не живет в Израиле и не горюет о разлуке с избранницей.
«Инфопомойки атакуэ (атакуют — Прим.ред.). Простите, уважаемые нормальные люди, но вынужден ответить. Я „переехал“ в Израиль только в статьях этих говноизданий. Мы с Нино „расстались“ только в статьях этих говноизданий. В статьях этих говноизданий только спекуляции, манипуляции и провокации», — написал Виторган.
Максим Виторган не стеснялся в выражениях, костеря журналистов.
Популярные издания моментально реагируют на любые путешествия звезд в последнее время. Несогласные с политикой страны артисты один за другим покидают дома и перебираются за границу. Одни открыто говорят о своем протесте, другие молчат во избежание скандала. Публика разочаровалась во многих кумирах, когда-то слывших патриотами.
Виторган не раз был замечен на Земле обетованной, в том числе в компании противников российской власти и иноагентов. Так, он был запечатлен на фото с Аллой Пугачевой, юмористами Михаилом Шацем* и Семеном Слепаковым, Софьей Таюрской и Ильей Прусикиным из группы Little big и исполнителем Noize MC*. Тем временем Нинидзе появилась на публике с бывшим мужем — актером Кириллом Плетневым.
Ранее, писал 5-tv.ru, телеведущая Ксения Собчак раскрыла подробности развода с Максимом Виторганом.
* — признан иностранным агентом по решению Минюста РФ.
** — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.