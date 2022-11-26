Горько! 23-летняя дочь певицы Славы Александра Морозова вышла замуж

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

Накануне важного дня звездная наследница и начинающая артистка Александра Морозова пропала из соцсетей.

Дочь певицы Анастасии Сланевской, выступающей под псевдонимом Слава, вышла замуж. 23-летняя Александра Морозова, начинающая исполнительница, по данным прессы, вступила в брак в одном из ЗАГСов подмосковной Барвихи. Отмечается, что на свадьбе присутствовали только самые близкие. Накануне девушка предупредила подписчиков в социальных сетях, что готовится к торжеству, а все подробности и фото пообещала предоставить интересующейся публике позже.

«У меня сегодня важный день. Пропадаю из соцсетей», — написала Морозова.

О наличии бойфренда дочь Славы заговорила несколько месяцев назад. Оказалось, она встречается со своим избранником уже четыре года. Звездная наследница не публиковала совместных снимков, не раскрывала имени мужчины, не сообщала, чем он занимается. Отмечала только, что в отношениях случался кризис, но после расставания пара вновь воссоединилась.

По данным журналистов, 25-летнего жениха зовут Александром, работает молодой человек в сфере автомобильного бизнеса. Поклонники с нетерпением ждут свадебных кадров в надежде, что личность кавалера Морозовой все же будет рассекречена. Знаменитая мама тем временем делится с фанатами эмоциями. Она не скрывает радости за дочь и даже говорит, что наступил один из лучших дней ее жизни.

«Завтра все расскажу. А вам, девчата, пятничного настроения! И если слезы, то только счастья!» — написала Сланевская в личном блоге.

Александра Морозова прежде признавалась, что статус селебрити выходил ей боком в личной жизни. Один из бойфрендов встречался с ней ради выгоды, хотел стать знаменитым — просил брать его с собой в свет, отмечать в социальных сетях. Возможно, поэтому о супруге девушки до сих пор ничего и неизвестно. Александра — старшая дочь певицы Славы от отношений с Константином Морозовым. Артистка также воспитывает десятилетнюю наследницу Антонину от бизнесмена Анатолия Данилицкого.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как прошел девичник Александры Морозовой. Молодая артистка призналась: подружки так активно праздновали, что без погромов не обошлось.