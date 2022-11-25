Каре и дубленка на голое тело: Собчак поделилась фото в откровенном наряде

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

После серии скандалов с ее сотрудниками, обвиненными в вымогательстве у главы «Ростеха» Сергея Чемезова, побега из страны и возвращения журналистка сменила имидж.

Телеведущая Ксения Собчак опубликовала в личном блоге фото в дерзком и откровенном образе. Она предстала перед подписчиками в корсете, обнажающем грудь, поверх набросила дубленку-авиатор, дополнила ансамбль джинсами в винтажном стиле. Такой Ксения Анатольевна решила встречать суровую российскую зиму, раз уж она снова в Москве.

«Ну что, готовы к холодам? Я да», — подписала кадр звезда.

Селебрити спешно покинула РФ в конце октября, когда прогремел скандал с уголовным делом о вымогательстве 11 миллионов рублей у главы «Ростеха» Сергея Чемезова. Пешком переходила границу между Литвой и Белоруссией. Подозреваемыми (и арестованными) стали коммерческий директор Собчак Кирилл Суханов, бывший главный редактор журнала Tatler Ариан Романовский и журналист светской хроники Тамерлан Бигаев. Всем грозит до 15 лет тюрьмы.

Телеведущая в ходе расследования сменила статус подозреваемой на свидетеля. Вернувшись на родину, она публично извинилась перед Чемезовым за поведение своего сотрудника и продолжила работу. Помимо того, стала публиковать рекламные посты и сама преобразилась. Звезда отрезала длинные волосы, теперь носит каре. Стереотипная шутка о «послеразводной» прическе звучит регулярно, как и просьба подробно осветить уголовное дело вместо очередного сюжета о политической ситуации в стране.

Ранее 5-tv.ru выяснял, зачем Ксения Собчак тайно посетила офис «Ростеха».