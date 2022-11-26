«В формате шантажа»: сексолог объяснил минусы присутствия мужчин на родах

Фото, видео: www.globallookpress.com / Judith Thomandl; 5-tv.ru

Если мужчина побывает хоть раз на родах, то станет лучше понимать супругу, больше ценить ребенка и быстрее войдет в роль отца.

В последнее время многие звездные папы стараются присутствовать на родах своей жены. Например, певец Влад Топалов был на родах рядом с супругой, телеведущей Региной Тодоренко в 2018 году и держал ее за руку. А в 2021 году он снова решился на этот шаг, но теперь уже обнимал свою возлюбленную за плечи в специальном бассейне для естественных родов.

Но так ли это просто для мужчины? Каждый ли готов выдержать такое испытание? Сексолог Евгений Кульгавчук в эксклюзивном интервью 5-tv.ru рассказал о том, каким мужчинам точно не стоит этого делать.

«Если мужчина идет на роды под давлением и неясно представляет себе свою роль, то в этом случае действительно могут возникать психологические и сексуальные проблемы. Если муж идет на роды в формате шантажа: „Докажи мне свою любовь“, или „Все так делают“ — это тоже ни к чему хорошему не приведет. Излишне впечатлительным мужчинам я бы тоже не рекомендовал появляться на родах», — говорит эксперт.

Однако если муж готов к родам и многое об этом знает, то его присутствие может быть бесценным опытом, сближающим и объединяющим семью. По словам сексолога, мужчина станет лучше понимать супругу, больше ценить ребенка и быстрее войдет в роль отца.

«В случае осознанных совместных родов, сексуальные отношения не страдают, а порой даже улучшаются и могут обогатиться новым смыслом», — добавил Кульгавчук.

Понять, будет ли определенный мужчина полезен в совместных родах, можно вместе посмотреть фильм, где будут показаны все этапы родовой деятельности, но на другой женщине. И уже на основании его реакции, можно будет вместе принять решение, стоит ли звать его на данное «мероприятие», заключил сексолог.

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