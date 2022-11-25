Суд признал виновными фигурантов по делу о покушении на Авраама Руссо

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Знаменитого певца пытались «убрать» в 2006 году. Одному из соучастников обвинение было вынесено посмертно.

Фигурантов по делу о покушении на певца Авраама Руссо признали виновными. Обвинение вынесено всем троим подозреваемым в преступлении — Виталию Джуре, Алексею Трясникову и Михаилу Демкину. 5-tv.ru побывал на заседании Хамовнического суда.

Исполнительный орган посчитал, что мужчины напрямую причастны к произошедшему. Согласно вердикту присяжных, уже в ближайшее время состоятся прения сторон, в рамках которых обвиняемым запросят сроки. Отмечается, что все фигуранты дела отрицают свою вину.

По данным следствия, заказчиком является экс-владелец Черкизовского рынка Тельман Исмаилов. Джура и Трясников утверждают, что не знакомы ни с организатором преступления, ни с самим потерпевшим. Их пособник Демкин скончался в 2014 году. Обвинение было вынесено ему посмертно.

Адвокат артиста Андрей Алешкин подчеркнул, что Авраам Руссо пришел в суд для поиска правды и справедливости. По его словам, эстрадный певец не намерен наказывать кого-то или мстить.

«В его понимании — это адекватный ответ правоохранительных органов на то, что с ним произошло. Ему причинен тяжелый вред здоровью, он имеет право на моральную и материальную компенсацию и в рамках закона этого добивается. Но цели мщения никакой у него нет», — добавил представитель Руссо.

В заключение Алешкин отметил интересную деталь: Джура и Трясников попросили певца сделать совместную фотографию после одного из заседаний.

Следствие установило, что в 2006 году Тельман Исмаилов принял решение «убрать» артиста из-за личной неприязни. Он нанял сообщников, которые следили за исполнителем. 19 августа, когда Руссо возвращался домой после концерта, Демкин совершил несколько выстрелов в автомобиль знаменитости. Певец получил четыре огнестрельных ранения и был госпитализирован в тяжелом состоянии.

Исмаилов на данный момент находится в международном розыске, Черногория предоставила ему политическое убежище. Суд вынес Джуре и Трясникову обвинения по статьям «покушение на убийство», «незаконное приобретение, сбыт, хранение и ношение оружия» и «пособничество покушению на убийство».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как продюсер Иосиф Пригожин отреагировал на обвинения Руссо.