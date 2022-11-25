Отель «Точка на карте. Приозерск» победил в номинации Национальной гостиничной премии

Фото, видео: пресс-службы сети отелей «Точка на карте»; 5-tv.ru

Место для отдыха поистине уникальное: здесь можно насладиться и свежим воздухом, и первоклассными развлечениями.

Отель «Точка на карте. Приозерск» стал победителем в номинации Национальной гостиничной премии. Место для релакса было отмечено за лучшую концепцию продвижения отеля.

Уникальный комплекс находится в удобном районе в Ленинградской области, где ничто не сможет помешать насладиться выходными. Рядом расположена река Вуокса, которая впадает в Ладожское озеро. Вокруг также лес и постоянное солнце. «Точка на карте. Приозерск» — это локальная опорная точка трех маршрутов — победителей всероссийского конкурса по проектированию концептуальных маршрутов «Открой свою Россию».

«Точка на карте. Приозерск» входит в гастрономическое путешествие «Ешь. Вдохновляйся. Люби», активный семейный тур «Под зимним солнцем Карелии», а также в автомобильное приключение вокруг крупнейшего озера Европы — маршрут «Энергия Ладоги». Уникальный комплекс также получил рекомендацию Ростуризма (упразднен указом президента РФ Владимира Путина 20 октября) к присвоению статуса национального туристского маршрута.

Создатели элитного отеля отмечают, что в нем каждый элемент интерьера продумывался до деталей. Равно как и благоустройство территории комплекса. «Точка на карте. Приозерск» задумывался как объект для настоящего отдыха. Все было продумано так, чтобы гости могли наслаждаться эстетикой северного минимализма в гармонии с природой в любое время года.

Церемония награждения победителей Национальной гостиничной премии — это ежегодная премия лучших отелей России. Организатором конкурса традиционно выступает Российская гостиничная ассоциация.

В 2022 году в состав экспертной коллегии и жюри вошло более 30 известных и авторитетных профессионалов гостиничной и туристической отрасли. Доверие к выбору этих людей со стороны профессионального сообщества делает звание номинанта, финалиста и победителя премии высшим знаком признания и качества сервиса участников.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что спорт-отель «Игора» признан лучшим местом для отдыха и развлечений.