Появились кадры изнутри дома, в котором погибла вдова Говорухина

Фото, видео: 5-tv.ru

Тело вдовы знаменитого режиссера было обнаружено после ликвидации пожара.

Появились кадры изнутри дома, в котором сгорела вдова режиссера Станислав Говорухина. Одноэтажное здание расположено в поселке в Новой Москве. Тело Галины было обнаружено под завалами после ликвидации пожара.

На месте продолжают работу правоохранительные органы и экстренные службы. Обстоятельства и детали происшествия устанавливаются под контролем прокуратуры. Также орган контролирует ход процессуальной проверки и принятия решения по факту возгорания. Для выявления точной причины пожара привлечена пожарно-техническая экспертиза.

Домработница сообщила, что Галина курила. У нее также могли быть проблемы с алкоголем, но сама она не признавалась в этом.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о подробностях пожара, в котором погибла вдова Говорухина.