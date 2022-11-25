Раскрыты подробности пожара, в котором погибла вдова Говорухина

Фото: Прокофьев Вячеслав / ТАСС

Точной информации пока еще нет. Однако свидетели рассказывают странные вещи о поведении несчастной в последнее время.

Раскрыты подробности пожара, в котором погибла вдова Станислава Говорухина Галина Борисовна. Как сообщает «Российская газета», в последнее время с женщиной все время находилась сиделка. Та рассказала изданию, что несчастной были проблемы со здоровьем. Кроме того, она, со слов дамы, часто курила и даже злоупотребляла алкоголем.

В беседе с изданием сиделка вдовы Говорухина отметила, что незадолго до пожара отлучилась за покупками в магазин, а когда вернулась — увидела столбы дыма и пламя. Пожар начался ранним вечером, к этой минуте его удалось ликвидировать.

Подробности трагедии уточняются. Официальных данных о проблемах с алкоголем у вдовы знаменитого актера нет.

Галине Борисовне было 74 года. Сам Станислав Говорухин скончался еще в 2018 году.

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