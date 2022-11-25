«Это Кащенко»: Сатановский высмеял латвийского депутата после «отмены» русского языка

Фото, видео: Рюмин Александр / ТАСС; Машков Юрий; 5-tv.ru

Парадокс: мир утверждает, что России не существует, но продолжает винить ее во всех проблемах. Политолог объяснил, как это возможно.

Латвийский депутат, нацрадикал Александр Кирштейнс, заявил, что русского языка не существует, как и русского народа. Политик уверяет, что великий и могучий зарождался лишь как диалект монголо-татаров, которые пытались говорить на украинском. Эксперт Евгений Сатановский в беседе с 5-tv.ru отреагировал на высказывание латвийского депутата.

Политолога рассмешило заявление Кирштейнса, и он провел разговор на веселой ноте.

«Это Кащенко. Это психиатров надо спрашивать», — ответил специалист на просьбу о комментарии.

Сатановский объяснил, что мир привык во всем винить Россию. Инфляция, безработица, цены на бензин, закрытие компаний — сейчас общество может найти много поводов, чтобы обвинить президента России Владимира Путина, и в истории это повторяется не первый раз.

«А русского языка действительно нет, и страны такой нет, как Россия. Это иллюзия, фантом. Еще Бжезинский говорил: „Черная дыра межу Европой и Китаем“. А черная дыра это же что-то несуществующее, правда? Ну да, украинские монголы и Богдан Чингисхан — их лидер. Есть такая тема», — с иронией добавил политолог.

По словам Сатановского, он лично был свидетелем того, как один украинский профессор красноречиво рассуждал, что монгольский хан бы «великим укром».

«А тут (В России — прим. редакции) шпана какая-то, диалекты литературу всю переписали, всех подделали от Пушкина, Толстого, Достоевского или Прилепина. Ну да, нет у нас языка», — с негодованием завершил беседу Евгений Сатановский.

24 февраля президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru писал, что жена Алексея Арестовича отказалась от украинского языка. Разговаривает жена советника президента Украины Владимира Зеленского на русском не просто так.