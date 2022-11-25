Пора судиться: адвокат Жорин объяснил, что делать, если вас оскорбляют на работе

Адвокат Жорин пояснил, как защитить себя от оскорблений на работе

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Кто на данный момент в России защищен от оскорблений? Какое наказание грозит нарушителям норм?

У каждого из нас бывали неприятные инциденты на работе. Особенно тяжело приходится тем, кого оскорбляет начальник или коллега, ведь в России нет достаточно эффективного способа борьбы с этим.

В эксклюзивном интервью 5-tv.ru известный адвокат Сергей Жорин рассказал о том, что делать если вас оскорбляют на работе и как правильно распознать это.

Все непросто

В России, на данный момент, существует статья 5.61 в уголовном кодексе только об административном правонарушении при оскорблениях и клевете.

«Лет десять назад, оскорбление и клевета были уголовными статьями. Это были статьи частного обвинения, возбуждались судом по заявлению потерпевшего. Но потом, по каким-то причинам, и клевету, и оскорбление, декриминализировали, перевели в разряд административных правонарушений. Спустя какое-то время, клевету снова вернули в уголовный кодекс, а оскорбления — нет», — говорит адвокат.

По его информации, на данный момент в России от оскорблений защищены только представители власти — это отдельная 319 статья УК РФ.

«В России работник от оскорбления не защищен. Это административная статья, которая предусматривает штраф, причем пойдет в доход государства — то есть оскорбили тебя, а доход пойдет государству», — добавил Жорин.

В настоящий момент эффективной защиты от клеветы и оскорблений нет.

«Раньше, когда это была уголовная статья, то защищаться можно было вполне эффективно. Я принимал участие в ряде таких уголовных дел на стороне потерпевших. Подавался определенный комплект документов в суд, возбуждалось дело частного обвинения, оскорбивший являлся в суд, должен был оправдываться. Даже если суд выносил оправдательный приговор, оскорбивший еще сто раз подумает, оскорблять ли потерпевшего в дальнейшем», — рассказывает эксперт.

Однако работники не всегда могут верно истолковать «нападки» своего коллеги или начальника. По мнению адвоката, главный спор — приличная или неприличная это форма оскорбления. В таком случае, по его словам, назначается лингвистическое исследование экспертизы.

«Сравнение с собакой может быть унижением чести и достоинства, а сравнение с тигром — нет. Сравнения с дятлом оскорбляют, а с орлом — нет», — заключил Жорин.

Также российский адвокат пояснил, можно ли что-то сделать, если начальник угрожает тебя уволить. Оказалось, что если вас заставляют, например, вступить в интимную связь под предлогом увольнения — это может быть уголовным делом. Если же вас просто заставляют делать работу, которая не входит в ваш функционал и угрожают при этом уволить, то все, что вы можете сделать при этом — написать жалобу в трудовую инспекцию.

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