Вдова Станислава Говорухина погибла в пожаре в Новой Москве

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Детали трагедии уточняются. По предварительным данным, это произошло в коттеджном поселке.

Вдова Станислава Говорухина Галина погибла в пожаре в Новой Москве. Трагедия произошла в поселке Крекшино. Об этом 5-tv.ru сообщила женщина, работавшая домохозяйкой в доме, где случилось ЧП.

Женщина утверждает, что Галина Борисовна часто курила. По слухам, у нее также могли быть проблемы с алкоголем, хотя сама она нигде об этом не говорила. Что именно стало причиной трагедии — пока не ясно.

Детали трагедии уточняются.