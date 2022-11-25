71-летний пилот из Петербурга попал в Книгу рекордов России

Фото, видео: 5-tv.ru

Анатолий Самошин планирует встретить свой следующий день рождения в небе.

Пилот из Петербурга попал в Книгу рекордов России. В свой 71 год Анатолий Самошин почти каждый день поднимает в небо пассажирские лайнеры.

На сегодня он — самый возрастной пилот в стране. За плечами уже больше полувека регулярных полетов. А если медкомиссия даст добро, то свой следующий день рождения Анатолий Самошин обещает тоже встретить в небе.