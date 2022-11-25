Фото, видео: www.globallookpress.com / Silas Stein; 5-tv.ru

Развитие отрасли происходит стремительно. А все благодаря особому, научному подходу!

О возрождении и начале новой — триумфальной — эры российского виноделия говорили сегодня в Москве. В столицу приехали специалисты из лучших хозяйств Крыма и Краснодара. Вместе с инвесторами, экспертами и учеными им предстоит установить новые правила виноделов — чтобы достоинства отечественных вин не только не уступали, но и превосходили лучшие мировые образцы. В том, что это возможно, убедился корреспондент «Известий» Алексей Лазуренко.

«Где-то здесь есть вино из вашего винограда?»

«Конечно! Везде!»

Он узнает ее из тысячи: крымская ягода с виноградников агрофирмы «Черноморец» — часть непревзойденного купажа «Инкермана». И директору хозяйства отрадно, что в профессии все больше тех, кто равняется на качество, а не пытается лишь выжать выгоду из золотой лозы.

«У недобросовестных был основной момент с которого они получали дополнительные прибыли. То есть так называемый бумажный виноград. Сегодня те люди, которые готовы развивать отрасль, и только так потом получать в нужном объеме хороший продукт, вот это самое главное», — заметил генеральный директор АО «Агрофирма „Черноморец“» Константин Гацоев.

Этот зримый итог развития отрасли звучит на первом винодельческом форуме страны. Он собирает в столице больше полутора тысяч неравнодушных к профессии.

«Отечественный рынок вина 60% нашего вина и лишь 40% импорта, во Франции чуть больше 70%. Мы продвинемся. Мы будем развивать свои сорта, вводить научную базу, более точный контроль», — подчеркнул председатель Правления Ассоциации виноградарей и виноделов России Дмитрий Киселев.

Этот форум как символ: настала новая эпоха российского вина. Энтузиазм его создателей, поддержка государства, достойные инвестиции. И теперь каждый, к кому пропадает в руки бутылка с этикеткой «сделано в России», может быть уверен в качестве продукта. Теперь у всего этого есть зримый образ — высокие гости находят его на бутылке «Нового света».

«Что это означает?» — спрашивает президент НИЦ «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук.

«Это знак качества в отрасли», — подчеркнул Киселев.

Шампанское в Новом свете до сих пор «зреет» в штольнях Льва Голицына — основоположника отечественного виноделия. Это игристое — российское от лозы до бутылки. Матрешка с гроздью в руках на этикете — тому подтверждение.

«Это гордость и ответственность — этот знак?» — подчеркнул Лазуренко.

«Конечно, это отличие, которому нужно соответствовать», — пояснила ценительница российского вина.

Но соответствовать теперь приходится каждому. Третий год в стране действует закон, который четко определяет: вином России может называться напиток из отечественного винограда. Теперь виноделы идут еще дальше: разрабатывают стандарты качества для каждого региона.

«Это большой обширный документ, который начинается от земли и заканчивается бутылкой. У каждого региона есть свои особенности — их надо акцентировать и выделять их», — подчеркнул первый заместитель гендиректора АО «ПАО «Массандра» Валерий Тройчук.

Винная отрасль уже сейчас — образец для всего сельского хозяйства. Сотни тысяч гектаров отборных виноградников дарят 500 миллионов бутылок тихого и игристого каждый год. Импортозамещение изменит эти цифры.

«Мы определили на 10 лет емкость винодельческого рынка и емкость винодельческого производства, которое измеряется местами фактически миллиардами рублей. И, конечно, мы ждем, что и производители смежных отраслей, имеется в виду и металлурги и химики, те кто разрабатывают дрожжи пришли к нам со своими наработками», — добавил Генеральный директор АО «Мое вино» Арсен Карапетян.

Сами виноделы не сидят на месте. Дарят новую жизнь целым регионам. «Усадьба Дивноморское» вернуло неповторимый терруар Геленджика на винную карту страны. Молодая винодельня «Криница» продолжает традицию. Александр Мурузи посадил здесь десятки гектаров отборного французского винограда.

«У нас есть 12 сортов, во Франции было максимально. В России есть свобода создавать свой терруар и, тем более, есть подходящие климатические условия», — отметил главный энолог винодельни «Криница» Александр Мурузи.

А еще — отменные сорта золотой лозы, добавляют ученые.

«Наше виноделие должно иметь свое лицо. Это должен быть Красностоп Золотовский и Сибирьковый, Гефеси и Сары Пандас, должен быть Кокур, Саперави, понимаете? Генетический анализ показал (нам же вообще объясняют, что все нам дали, нам и сорта привезли, выясняется), а наш целый ряд автохтонных сортов генетический анализ у них значительно более древний, чем европейские сорта, а и они являются его клонами, а не он их», — уверяет Михаил Ковальчук.

Но главный секрет успеха — страна все чаще предпочитает видеть в бокале российское. Именно это вдохновляет виноделов на новые успехи.