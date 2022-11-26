Будущий ГОСТ школьной формы: что о нем известно на текущий момент

Фото, видео: www.globallookpress.com / Elena Mayorova; 5-tv.ru

Педагоги, ученики и дизайнеры озвучили свое отношение к перспективе введения в России единой одежды для школьников.

Родителей российских школьников взбудоражила новость о том, что всех детей хотят переодеть в единую форму. Роскачество уже занялось разработкой ГОСТа, под который попадут не только пиджаки, брюки и юбки, но даже молодежные свитшоты и бомберы. Только вот окончательное решение о введении школьной формы без мнения родителей и учителей не примут, а у них-то как раз больше всего вопросов.

В России хотят вернуть единую ученическую форму. Начиная с 2013-го, в стране действует закон, согласно которому школы сами устанавливают требования к одежде. Как правило, это темный низ, светлый верх, или наоборот.

Например, в одной из петербургских гимназий у подростков средних и старших классов нет формы, а есть рекомендуемый деловой стиль. Допустимы однотонные рубашки, футболки, пиджаки. Спортивная обувь тоже допустима.

Единый стиль

Большинство российских школ придерживаются такого подхода: единый строгий стиль, который отличается или фирменным цветом, или эмблемами и значками классов и параллелей.

«Во-первых, форма дисциплинирует ребят, во-вторых, она нивелирует разные материальные возможности», — рассказал директор московской школы № 109 Евгений Ямбург.

Но гораздо важнее фасона и цвета качество пиджаков и платьев, которые по шесть-восемь часов в день носят 17 миллионов школьников. В России работают над стандартом формы, единый ГОСТ планируют утвердить до конца 2024-го. В нем будут прописаны четкие требования к материалам и фурнитуре вплоть до ниток и крючков. Сейчас такой конкретики нет.

«Одежда для школьника должна быть сшита из дышащих тканей. Состав тканей должен обязательно содержать не менее 30% вискозы, а подкладка должна быть целиком из вискозы», — рассказала дизайнер швейной фабрики из Ульяновска Веста Белова.

Вискоза — это натуральное волокно, полученное искусственным путем. Она хорошо впитывает влагу и пропускает воздух. Именно поэтому вискоза должна входить в состав формы, особенно для непосед из младшей школы, для которых перемена — как урок физкультуры. Сегодня допустимо, что форменные платья или костюмы могут на половину состоять из синтетических тканей. Однако врачи категорически с этим не согласны.

«Что касается детей, желательно до 14 лет не носить синтетические ткани от слова „совсем“. Ткани должны быть натуральные. То есть это натуральный хлопок, шерсть», — рассказала дерматолог Диана Лазова.

Свобода самовыражения

И пока в одних школах выбирают фасоны и ткани формы, в других не ограничивают учеников в одежде. Мешковатые худи и толстовки с капюшонами, джинсы и рубашки оверсайз, то есть на пару размеров больше. Все, что угодно, лишь бы не ограничивать свободу самовыражения ребенка.

«Многие дети себя очень некомфортно чувствуют в школьной форме, она как будто закрывает от контакта с внешним миром. И поэтому я всегда за то, что дает ребенку свободу самовыражения в хорошем смысле этого слова. Если я вижу, что ребенку мешает школьная форма, то я за то, чтобы ее не было», — рассказала педагог Анна Маргулис.

Обязательное ношение школьной формы отменили больше четверти века назад, когда в стране закрылись фабрики по ее пошиву. Сегодня ателье, в основном, работают над конкретными заказами.

Едва ли в российские школы вернутся коричневым платья с черными и белыми фартуками и темно-синие костюмы, как это было в СССР. И педагоги, и родители, и школьники согласны с тем, что стиль должен быть строгим и деловым, но повсеместно ли единым?

Как говорят в Минпросвещения, этот вопрос «дискуссионный». И без мнения учеников, родителей и учителей, едва ли будет обсуждаться.