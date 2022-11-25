В Эстонии депортировали россиянина после его поездки в Россию на похороны друга

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Ему запретили въезжать в зону Шенгена в течение пяти лет. Как объяснили на границе, он представляет опасность для Евросоюза.

Пожилого жителя эстонской Нарвы не пустили домой после того, как он съездил в российский Ивангород на похороны друга.

Российскому гражданину Сергею Непримерову 66 лет. 58 из них, то есть почти всю свою жизнь, он жил в Эстонии, работал водителем, потом вышел на пенсию.

В приграничный Ивангород Непримеров отправился налегке: взял с собой только телефон и зонтик, а по возвращении ему на погранпункте вручили решение о депортации и запрет на въезд в Шенгенскую зону на пять лет. Пограничники объявили россиянину, что он представляет опасность для Евросоюза.

Сам Непримеров предполагает, что связано это с тем, что он всегда участвовал в Параде Победы на 9 мая и в акции «Бессмертный полк». Сейчас россиянин живет у знакомых в Ивангороде и пытается оспорить решение о депортации в эстонском суде.