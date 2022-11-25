Застойное явление: почему люди во всем мире резко перестали развиваться

Фото, видео: www.globallookpress.com / Jan Tepass; 5-tv.ru

Эксперт назвал причины, которые тормозят былую активность современников.

Современное общество поглощает странная болезнь — людям тяжело просыпаться по утрам, плохое настроение преследует каждого, а сил не хватает даже на выполнение базовых дел. В мире появилась тенденция — все становится пассивным и апатичным. Психиатр Василий Шуров в беседе с 5-tv.ru объяснил, почему человечество так резко сдало, и что служит причиной всемирной депрессии.

По словам эксперта, в обществе действительно нарастает некая «серость». Сначала люди столкнулись с эпидемией, а сейчас степень турбулентности стала еще выше из-за накаленной ситуации в мире.

«Очень негативный вклад вносят средства массовой информации, которые постоянно разгоняют отрицательную повестку», — добавил психиатр.

Шуров рассказал, что современники могут наблюдать естественную защитную реакцию организма. Общество экономит ресурсы и занимает выжидательную позицию, и происходит это во всех сферах жизни.

«Реакция — затаиться, когда есть какая-то опасность, неопределенность. Мы видим, что бизнес-проекты сворачиваются, люди переходят на удаленку, ищут какие-то возможности обходные, экономят деньги. Кто-то уезжает из крупных городов», — объяснил специалист.

В заключение эксперт рассказал, что общая тревожная и непредсказуемая ситуация сильно давит на каждого жителя планеты. Он подчеркнул, что в подобных условиях ждать от людей активности и энтузиазма — не нормально.