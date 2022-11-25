«Это карикатура»: в РПЦ заявили о жалобах верующих на сериал «Монастырь»

Фото: Кадр из сериала "Монастырь", режиссер Александр Молочников, 2022г.

В РПЦ отмечают, что данный фильм формирует у широкой публики искаженное, карикатурное представление о русском монашестве.

Русская православная церковь (РПЦ) поддержала решение Минкульта не выдавать прокатное удостоверение сериалу «Монастырь» с Настей Ивлеевой в главной роли. Об этом заявил зампредседателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе в Telegram-канале.

По его словам, большинство верующих Русской церкви уже направляют жалобы против данного сериала.

«Анализируя имеющийся в нашем распоряжении сценарий, можно заключить, что фильм формирует у широкой публики искаженное, карикатурное представление о русском монашестве», — заявил Кипшидзе.

Тем не менее, по его словам, синодальный отдел только поддерживает творчество и свободу и более того, призывает всех кинематографов снимать фильмы о жизни церкви. Кипшидзе уверил, что они помогут режиссерам получить разрешение на съемки в храмах и монастырях.

Он напомнил, что создатели «Монастыря» изначально обращались к РПЦ еще летом для того, чтобы согласовать съемки, но им было отказано. По итогу, съемочная команда самостоятельно решила этот вопрос и сняла фильм на территории музея — в Кирилло-Белозерском монастыре.

Напомним, по сюжету сериала «Монастырь» Мария, которую играет Анастасия Ивлеева, скрывается от бандитов в православном монастыре на севере России. Режиссер проекта — Александр Молочников. В сериале главные роли также исполнили актеры Филипп Янковский, Мария Миронова и Марк Эйдельштейн.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как актер Филипп Янковский отзывался о работе с Настей Ивлеевой.