Когда тебе за 40: Алексей Чумаков честно рассказал об интимной жизни

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Супруги очень скучают друг по другу — проживают вместе нечастно. Но что же им мешает?

Певец Алексей Чумаков внезапно признался в том, что у них с его супругой Юлией Ковальчук практически отсутствует сексуальная жизнь. Об этом сообщает издание dni.ru.

По словам артиста, сейчас в его жизни столько работы, что именно она занимает все его свободное время. А его жена в это время проводит ночи без него.

«Теперь я мужа почти не вижу. Он появляется дома тогда, когда мы с дочкой уже спим. Потому что ребенка надо укладывать пораньше. А уходит он рано утро, когда мы с дочкой еще спим», — рассказала Юлия Ковальчук.

Певица добавила, что они очень скучают друг по другу, но все равно переписываются и когда-то проводят время всей семьей.

«На то, чтобы насладиться друг другом, у влюбленных сегодня остается лишь несколько коротких часов ночью… Но когда людям за 40, сексуальная активность порой снижается», — заметил Чумаков.

Чумаков и Ковальчук поженились в 2013 году, до свадьбы они встречались пять лет. Кстати, исполнители считаются одной из самых крепких пар отечественного шоу-бизнеса. Однако и их не обходят стороной слухи — то о разводе, то об интрижках на стороне, то о проблемах в постели, куда ж без этого. Стоит отметить, до сих пор ни одну из сплетен журналистам не удалось подтвердить железными доказательствами.

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