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Зачастую люди недооценивают воспалительные процессы в полости рта, при этом парадонтит грозит потерей зубов и другими серьезными последствиями для здоровья.

Щель между центральными резцами называется диастемой. Если она широкая, то могут возникнуть эстетические проблемы и трудности с дикцией. Кроме того, щель может быть опасна для здоровья. Об этом рассказал хирург-имплантолог Магомед Дахкильгов.

«Основная угроза заключается в том, что когда человек откусывает еду резцами, то пища давит на десну в области диастемы. Это приводит к постепенному увеличению диастемы и постоянному травмированию десны», — рассказал эксперт в беседе с Газетой.ру.

Он добавил, что в возрастом эти процессы прогрессируют, что может стать причиной парадонтита, воспаления тканей вокруг зуба. После появления во фронтальном отделе он распространяется на боковые, то есть из локального он переходит в генерализованный.

Эксперт подчеркнул, что пациенты часто недооценивают воспалительные процессы в полости рта, при этом парадонтит грозит потерей зубов и другими серьезными последствиями для здоровья.

Врач предупредил, что парадонтит — опасное заболевание, которое может привести к системным нарушениям во всем организме. Например, кокковая инфекция, которая находится в пародонтальных карманах, разносится по всему организму вместе с кровотоком. Инфекция может привести к септическим артритам и повреждениям надпочечников.

Как ранее писал 5-tv.ru, зубная боль приносит много дискомфорта, но ее лечение люди часто откладывают на потом. Эксперты предупреждают — игнорирование проблемы может привести к трагичному финалу.