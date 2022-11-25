В скандальном океанариуме в Приморье умерла акула-зебра

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Буквально следом погибли три ската.

В скандально известном приморском океанариуме новые жертвы. Умерла первая рождённая в неволе в России акула-зебра.

Два года назад специалистам удалось получить потомство от этих рыб в искусственных условиях, но долго акуленок не прожил. И, кстати, не только он. Буквально следом погибли три ската. А ранее, в октябре, такая же участь постигла дельфина.

Зоозащитники рассказывают, что на сегодняшний день в океанариуме умерли уже как минимум 20 крупных морских млекопитающих из-за нарушения правил содержания. Выяснилось, что там не очищаются поверхности, не соблюдаются условия хранения пищи. Проверки идут уже несколько месяцев, возбуждено уголовное дело.