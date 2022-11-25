Российские войска уничтожили пункты управления ВСУ в ДНР и ЛНР

Фото, видео: www.globallookpress.com / MOD Russia; Минобороны РФ; 5-tv.ru

В Минобороны России отметили, что противник несет большие потери. Среди них есть и иностранные наемники, воевавшие на стороне киевского режима.

Российские войска уничтожили шесть пунктов управления ВСУ в ДНР. Об этом заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражены шесть пунктов управления противника в районах населенных пунктов Петропавловка, Харьковской области, Стельмаховка Луганской народной республики, Ямполовка, Торское, Ивано-Дарьевка и Победа Донецкой народной республики», — пояснил представитель оборонного ведомства.

Кроме того, Игорь Конашенков отметил, что в ходе выполнения боевых задач военнослужащие ВС России уничтожили 67 артиллерийских подразделений на огневых позициях, включая живую силу и технику противника в 164 районах.

24 февраля президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские военные уничтожили около 40 боевиков ВСУ при попытке прорыва в Запорожье.