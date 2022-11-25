ООН: обстоятельства расстрела российских пленных должны быть расследованы

Фото: www.globallookpress.com / MFA Russia

По информации мониторинговой миссии ООН, все видео, вызывающие тревогу, являются подлинными.

Все обстоятельства расстрела российских военных, которые были в плену на Украине, просто необходимо тщательно расследовать, об этом сообщил верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк.

«Фактические обстоятельства всей последовательности событий должны быть расследованы в максимально возможной степени, а лица, признанные виновными, должны быть привлечены к ответственности», — говорится в заявлении Тюрка, опубликованном на сайте организации.

По его словам, мониторинговая миссия ООН на Украине уже успела провести предварительный анализ, который указал на то, что все эти видео, вызывающие тревогу, являются подлинными.

Данный анализ также подчеркивает и необходимость детального судебно-медицинского расследования.

До этого МИД РФ потребовал от международных организаций осудить вопиющее преступление расстрела российских военнопленных и провести его тщательное расследование. Также в официальном заявлении говорится, что все виновные и причастные к преступлениям понесут заслуженное наказание.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как в сети появилось новое видео расстрела пленных российских солдат. На кадрах неизвестные хладнокровно расправляются с лежащими на земле безоружными бойцами. Одному из них — еще живому — убийцы стреляют в голову.