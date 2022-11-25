Стала известна причина частых прилетов Виторгана из Израиля в Россию

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Несмотря на то, что артист живет в другой стране, на родине его много что держит.

Стало известно, ради чего актер Максим Виторган, проживающий сейчас в Израиле, часто прилетает в Россию. Как оказалось, в чужой стране знаменитости сложно найти работу, в то время как на родине он по-прежнему востребован. К примеру, сейчас бывший супруг Ксении Собчак участвует в съемках, которые проходят в Краснодарском крае.

По информации издания StarHit.ru, за один съемочный день в регионе артист получает 250 тысяч рублей. Такое вознаграждение ему платят за участие в картине «Игра головой». Всего на съемочной площадке знаменитость планирует провести 20 дней, а значит, меньше чем за месяц получит порядка пяти миллионов рублей — на безбедную жизнь в Израиле на первое время этого должно хватить.

«В работе Виторган вполне адекватный, без пафоса и гонора, что дадут — то и ест. Не то что некоторые — требуют тартары да ризотто с трюфелями. Успевает и потусоваться вечерами, <…> на днях посетил футбольный матч, в котором играл местный «Краснодар», - цитирует издание собеседника.

Между тем, общественность неоднозначно относится к отъезду Виторгана в Израиль — с одной стороны, в адрес России артист ничего плохого не говорит, с другой — все-таки уехал, встречается на чужбине с эмигрировавшими звездами и при этом критикует тех, кто закатывает шумные вечеринки в России. Некоторые пользователи называют это попыткой усидеть на двух стульях. Сам Максим себя к таковым явно не относит.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что российские знаменитости, бежавшие из страны на фоне спецоперации, недвно собрались в одном месте.