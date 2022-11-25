На грани катастрофы: какие правила ведения войны никто и никогда не посмеет нарушить

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История обмена пленными началась со времен Древнего Рима, когда их брали в качестве рабов, а потом продавали. Есть ли наказание за жестокость к пленникам сегодня?

О том, какие традиции нельзя нарушать во время ведения войны, и каковы будут последствия подобных нарушений в эксклюзивной беседе с 5-tv.ru рассказал военный эксперт Юрий Кнутов. По словам собеседника, различные конвенции были подписаны еще несколько веков назад, но их соблюдение весьма условное. В частности, Кнутов сделал акцент на последствиях при нарушениях во время обмена пленными между странами.

«Если происходит нарушение, то как правило обмен прерывается. Людей, которых должны были передать противоположной стороне, тут же увозят. Подобного рода переговоры прекращаются на достаточно продолжительное время, пока обе стороны не созреют к их возобновлению. Здесь велика роль посредников, которые должны попытаться помирить обе стороны», — сказал Кнутов.

К слову, история обмена пленными началась со времен Древнего Рима, когда пленных брали в качестве рабов, а потом продавали. Поэтому их старались брать из богатых и знатных семей, чтобы продать подороже. В следующую эпоху пленников стали использовать, как бесплатную рабочую силу и только потом уже начали обмениваться ими с противником.

Среди правил, по словам Кнутова, выделяется заключение перемирия, но в большинстве случаев оно нарушается, поскольку каждая сторона использует любые доступные методы и средства, чтобы победить. По сути, война — это и есть постоянное нарушение правил.

«К сожалению, в ходе военных действий правила отсутствуют. Вопрос ответственности зависит от победителя. Тот, кто победит, тот получит право проводить новый трибунал», — прокомментировал Кнутов.

Эксперт резюмировал, в истории бывали случаи, когда в качестве живого щита использовали мирных граждан противоборствующей стороны, но такая роль никогда не отводилась соотечественникам, поскольку это нонсенс.

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