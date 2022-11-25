Фото: www.globallookpress.com / Kremlin Pool

Граждане России не сомневаются в политике президента. Верный курс — залог хорошего будущего.

Российскому Лидеру Владимиру Путину доверяют свыше 78% граждан страны. Это показали результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), опубликованные сегодня.

Так, согласно полученным данным, президенту России верят 78,7% респондентов. Премьер-министру страны Михаилу Мишустину доверяет 62% опрошенных россиян.

Деятельность Владимира Путина нравится 75% опрошенных, а Мишустина — 52,8%. Действия самого российского правительство одобряет 49,1% граждан. Отмечается, что опрос проводился в период с 14 по 20 ноября. В нем участвовали 1,6 тысячи человек, достигших совершеннолетия.

К слову, в ноябре фонд «Общественное мнение» проводил похожий опрос. Тогда уровень доверия к Путину составил 76%, а большинство россиян (77%) посчитали, что глава государства отлично справляется со своей работой.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ВЦИОМ узнал мнение россиян о новых городах трудовой доблести и воинской славы в Донбассе.