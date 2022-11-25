Автомобиль взорвался возле администрации Мариуполя

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По последним данным, в результате ЧП погиб один человек.

Возле здания администрации Мариуполя произошел мощный взрыв. Как стало известно позднее, подорвался автомобиль. В результате ЧП погиб один человек. В настоящий момент на месте работают экстренные службы и силовики.

«24 ноября 2022 года около 19:00 в Мариуполе в районе расположения здания администрации города по улице Громовой произошел взрыв автомобиля. При проведении осмотра места происшествия обнаружены останки лица мужского пола», — говорилось в официальном сообщении штаба территориальной обороны Донецкой народной республики.

Точную личность погибшего установили некоторое время спустя. Сообщается, что это — молодой местный житель. Ему было 36 лет.

Детали трагедии уточняются.

24 февраля президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

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