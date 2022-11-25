Генсек НАТО Столтенберг предупредил Украину о жутких временах: «Это ужасная зима»

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Граждане Незалежной и так страдают от действий своего правительства. Заграничные «партнеры» поддерживать, как ни обещали, ничем не собираются.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг предупредил Украину о жутких временах. Граждане Незалежной и так страдают от действий своего правительства. Заграничные «партнеры», как ни обещали, поддерживать ничем, видимо, не собираются.

«Это ужасное начало зимы для Украины», — подчеркнул Столтенберг, добавив, что в холода пострадают и жители Европы.

Кроме того, он напомнил, что Киеву и всему мировому сообществу, что НАТО не собирается вести никаких активных боевых действий на Украине и встревать в конфликт. Да, поставляет оружие в Незалежную, но помогать с его обслуживанием и ничем другим, не обязан, подчеркнул Йенс Столтенберг.

24 февраля президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru рассказал, чем украинские боевики кормят в плену российских военных.