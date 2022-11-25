Тренер по йоге Дудина: несколько упражнений избавят вас от вдовьего горба

Фото, видео: © РИА Новости / Максим Блинов

Такой недуг может появиться из-за малой физической активности.

В последнее время многие люди жалуются на появление бугорка у основания шеи. В народе его называют «холкой» или «вдовьим горбом». По-научному это называется «хондроз» и «отложение солей». Так или иначе он доставляет дискомфорт и появляется обычно у женщин сидячих профессий. Как же от него избавиться?

«Только представьте, если мы постоянно сидим с наклоненной головой вперед, наши мышцы, которые не предназначены для такой активности, они не предназначены для того, чтобы долго удерживать шею в этом положении, начинают уставать, болеть и перегружаться. В результате организм это видит и начинает укреплять это место соединительной тканью, чтобы помочь нашим мышцам. В результате растет холка», — рассказала в эксклюзивном интервью 5-tv.ru тренер по йоге Татьяна Дудина.

Она отметила, что также он появляется из-за малой физической активности. В том случае, если нет движения ткани в районе седьмого шейного позвонка, то там начинает нарастать холка. Эксперт показала упражнения, которые помогут справиться с ней.

Первое упражнение

«Мы разблокируем шейно-грудной переход, который очень часто у нас бывает заблокирован. Фасеточные суставы там буквально не двигаются», — говорит специалист.

Сгибаем правую руку в локте и тянемся им назад за счет раскрытия грудной клетки, голову поворачиваем в противоположную сторону. На выдохе тянемся правой рукой вверх по диагонали, а голову поворачиваем в противоположную сторону.

Благодаря этому упражнению шейный отдел двигается в одну сторону, а грудной- в другую. В результате они встречаются где-то в районе шейно-грудного перехода.

Второе упражнение

Оно поможет снять напряжение с воротниковой зоны. Сгибаем руки в локтях и пробуем свести лопатки. На выдохе округляем спину и тянемся вперед.

Экспресс-упражнения для движения тканей в районе седьмого шейного позвонка

Первое упражнение

Мы начинаем одну руку разворачивать в верх, а другую вниз. Голову поворачиваем к тому плечу, которое разворачиваем наружу.

Второе упражнение

Тыльная сторона ладоней находится на пояснице. Вдох — локти тянем назад, выдох — вперед. Это движение также запускает движение лопаток.

По словам Дудиной, эту гимнастику можно делать пять минут в день. Эффект можно почувствовать уже через неделю.

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