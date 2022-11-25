Как «приворожить» мужчину: семейный рецепт кексов от кондитера
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Как самостоятельно приготовить вкуснятину, если хочется побаловать себя или своих гостей?
Кондитер Мария Логинова поделилась рецептом бисквитных шоколадных кексов со сливочным кремом, которыми ее бабушка «приворожила» дедушку.
Ингредиенты:
Мука — один стакан
Сахар — один стакан
Какао-порошок — три столовых ложки
Сода — одна чайная ложка
Разрыхлитель — одна чайная ложка
Ванильный сахар — одна чайная ложка
Соль — ½ чайной ложки
Яйцо — одна штука
Растительное масло — три столовых ложки
Молоко — ½ стакана
Кипяток — ½ стакана
Для крема:
Творожный сливочный сыр — 280 граммов
Сахарная пудра — четыре или пять столовых ложек
Приготовление:
Смешайте все сухи ингредиенты. Затем отделите яичный белок от желтка и смешайте желток с молоком и растительном маслом. Соедините с сухой смесью и перемешайте. Взбейте белок, аккуратно вмешайте его в тесто. Очень важно, чтобы его аккуратно «закапывали ложкой от края емкости к центру, иначе нарушится его структура и бисквит может не получиться. Об этом пишет Сибкрай.ru.
Вылейте в тесто кипяток. Разлейте получившуюся смесь по формочкам (лучше всего на половину или на 2/3). Поставьте в заранее разогретую духовку и выпекайте 15-20 минут при температуре 160 градусов.
Для того, чтобы приготовить крем, взбейте блендером творожный сыр с пудрой и украсьте готовые кексы с помощью кондитерского мешка.
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