«Кормят, чтобы не умер»: военный рассказал, кого и чем кормят в украинском плену

Фото, видео: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС; 5-tv.ru

Бойцы из России молились каждый день, чтобы поскорее оказаться дома.

Российские военные в украинском плену питались так, чтобы просто поддерживать жизнь. Националисты кормили их кашами на воде и не давали мяса. Об этом сообщил возвращенный домой военнослужащий в беседе с корреспондентом «Известий» Анатолием Харитоновым.

«Кормежка… Кормили. Чтобы не умер. Как именно? <…> Недорогая крупа, на воде, каши обычные. Ни мяса, ничего. Есть выражение: „как на убой“. Тут это выражение подойти 100% не может», — объяснил российский боец.

В том числе он отметил, что обращались с русскими солдатами в ВСУ не самым гуманным образом. Он даже не может вспомнить ничего приятного из этого опыта.

Ранее стало известно, что вернувшиеся 24 ноября из украинского плена 50 российских военных спели гимн РФ. Они также признались, что каждый день молились о скорейшем освобождении, поэтому сейчас не могут сдержать слез радости. Особенно после звонка родным.

По словам одного из бойца, в украинском плену были разные события, однако больше всего ему запомнился холод. Боевики часто оставляли русских военных на морозе и никогда не заботились об их комфорте и самочувствии.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Россия ждет от ООН принципиальной оценки фактов казни и пыток со стороны ВСУ.