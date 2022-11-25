Съедобные подснежники: в Петербурге и Ленобласти ведут тихую охоту на грибы

Фото, видео: www.globallookpress.com / Lino Mirgeler; 5-tv.ru

Азартные любители лакомств не хотят отдыхать даже в морозы: так интереснее!

Петербург пережил самую холодную ночь с начала осени — температура опустилась ниже восьми градусов, а в Ленинградской области и вовсе ударили морозы до 17 градусов ниже ноля. Но, как внезапно оказалось, сейчас самое лучшее время, чтобы идти по грибы. Новый тренд в тихой охоте — по всей стране сотни людей отправились в лес и с усердием раскапывают сугробы. И ведь собирают целые корзины. Вместе с опытными грибниками в поисках лисичек и рыжиков отправился корреспондент «Известий» Леонид Рыжиков.

«Вот они растут, вот она лисичка. Она такая волшебная, хрустальная», — заметила местная жительница.

И слой снега — не помеха, когда тихая охота — пуще неволи. В зимнем лесу Татьяна Тяпугина собирает грибы. Методично, полянка за полянкой, расчищает наст. Замороженные трубчатые лисички — а именно они чаще всего попадаются в этом бору — очень хрупкие. Стоит надавить чуть сильнее — и гриб развалится в руках.

«Аккуратненько вытаскиваешь и получается, что грибочек вместе с ножкой отделяется», — пояснила женщина.

Поиск грибов под снегом — тренд этого ноября. Фотографиями полных корзинок в интернете делятся пользователи со всей страны. Например, красавец-белый из Псковской области. А вот — рыжики, их собрали под Калининградом. В этом сосновом бору недалеко от Перми растут рядовки. Наталья Булычева еще осенью приметила грибные опушки.

«Пермь, грибники зимние. Эти люди, те, что собирают грибы, они все-таки азартные. А азарт — он времени года не знает», — умилялась Наталья.

И ведь кучно растут: стоит найти один, значит, где-то рядом — целое семейство спрятано пол снегом.

«Грибы под снегом в Петербурге этот грибной сезон выдался неудачным. Слишком жаркими засушливым было лето. А вот в сентябре, октябре и даже еще начале ноября стояла теплая и при этом влажная погода. Идеальные условия для того, чтобы грибы пошли в рост», — рыжиков.

А дальше — ударили холода, поэтому грибы и не успели испортиться. Сохранились, как в морозильной камере.

«Обыкновенные и трубчатые лисички — они зимой не растут, просто это те грибы, которые доросли до поздней осени. Они замерзают, но после разморозки они не теряют своих вкусовых качеств», — рассказал биолог Павел Глазков.

О том, что сезон тихой охоты все никак не заканчивается, Татьяна узнала от друзей и сразу поспешила в лес. За первый заход набрала ведро и два пакета. Заодно — отдохнула от городской суеты.

«Тут релакс, тут тишина, тут нет каких-то проблем, а если ты еще что-то находишь, да. Просто гулять мне немножко скучно», — поделилась мнением Татьяна.

В этот раз улов не такой богатый. Но похвастаться перед другими грибниками есть чем.

«Грибы под снегом в лесу. Мы провели около двух часов, за это время насобирали примерно два десятка вот таких вот трубчатых лисичек. Вроде бы немного, но если их пожарить, например, с картошкой и луком, выйдет пара порций. Правда, приготовить быстро такое блюдо не получится. Сначала придется подождать, когда грибы оттают», — добавил журналист.

В таком — замороженном виде, грибы в лесу простоят до весны. Но вот найти их с каждым днем будет все сложнее — в Петербурге и области в ближайшие дни ждут снегопады, а значит, сугробы окончательно скроют все лесные дары.