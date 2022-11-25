Британцам советуют разогревать объедки и сушить белье на улице из-за кризиса

Фото, видео: www.globallookpress.com / Annette Riedl; 5-tv.ru

Действия властей «коллективного Запада» заставляют страдать ни в чем не повинных людей. Об их комфорте никто не думает.

С наступлением холодов нарастающий энергетический кризис вынуждает британцев идти на самые крайние меры. Для экономии им теперь советуют разогревать объедки, сушить мокрое белье на улице, а также заранее решать, что нужно достать из холодильника, чтоб не держать дверцу открытой и не расходовать драгоценное электричество попусту.

К похожим выводам пришли и в Латвии. Там даже провели исследование и выяснили: если реже открывать холодильник, можно уменьшить потерю холодного воздуха на 41%. Подсчитали, что каждый латвиец открывает холодильник три раза в день без особых причин.