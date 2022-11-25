Источник в Киеве описал реальную обстановку в городе: радоваться нечему

Источник в Киеве назвал реальную обстановку в городе: нет электричества, тепла и перебои с транспортом

Фото: Reuters / VALENTYN OGIRENKO

Власти столицы накануне обещали киевлянам включать электричество хотя бы на несколько часов, но ловят светлые моменты только счастливчики.

Источник в Киеве рассказал о том, как на самом деле сейчас обстоит ситуация в столице. Как сообщил источник «Известий», радоваться жителям нечему: в городе до сих пор не дали электричество, как обещал накануне мэр Виталий Кличко, да и искать поддержку жителям тоже негде — специальные пункты по указанным адресам не найти.

«Например, сейчас власти Киева заявляют, что без света остается 25% жилого фонда, но это даже приблизительно не соответствует действительности, это ложь», — сообщил собеседник.

А в тех домах, где бывает свет, включают его в основном по ночам, максимум на шесть часов, минимум — на два. За это время люди стараются зарядить гаджеты и сделать домашние дела. К примеру, с понедельника по среду у знакомых источника электричество в доме было десять часов в совокупности, и все они пришлись на ночное время. На рассвете же люди снова остаются почти без всех благ.

В общественных местах ситуация немного лучше, к примеру владельцев магазинов и кафе, спасают генераторы, с их помощью заведениям удается хотя бы продлить работу на два-три часа.

Со связью в городе тоже проблемы, сообщения по мессенджеру иногда доходит только через полчаса. Пользователи даже стали указывать время отправления, чтобы адресат мог оценивать актуальность информации.

Транспортная инфраструктура также работает с перебоями: интервал между поездами в метро не меньше десяти минут. Кроме того, не работают пункты обогрева, некоторым людям, по словам собеседника, даже негде набрать кипяток, а некоторые и вовсе не в курсе, что такие места в Киеве есть.

Накануне, 24 февраля, мэр города Виталий Кличко призвал киевлян перебраться за город, в дома, где хотя бы есть печи и водоснабжение. Между тем власти страны сообщили, что в регионах стали частично подавать свет.

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